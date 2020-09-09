В Саранске 54-летняя женщина пострадала в результате падения в салоне автобуса

В Саранске женщина пострадала, упав в салоне автобуса.

Происшествие было зафиксировано утром 8 сентября на улице Рабочей. По предварительной информации, 28-летний гражданин, находившийся за рулем автомобиля марки «Шкода», не предоставил преимущество в движении автобусу марки ПАЗ. Водитель второго транспортного средства резко затормозил, дабы избежать столкновения. В этот момент в салоне автобуса упала 54-летняя пассажирка.

Пострадавшая доставлялась в одну из больниц Саранска, где ей была оказана необходимая медицинская помощь.

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Источник: гибдд.рф