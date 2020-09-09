В Саранске иномарка сбила 4-летнего мальчика

В Саранске 4-летний мальчик попал под колёса автомобиля.

Указанное происшествие произошло вечером 8 сентября на территории Ленинского района города. На улице Попова 49-летняя женщина, находившаяся за рулем автомобиля марки «Киа-Рио», совершила наезд на 4-летнего мальчика, перебегавшего проезжую часть.

Пострадавший получил телесные повреждения. Ребенок был госпитализирован в одну из больниц Саранска.

По информации отделения пропаганды БДД УГИБДД ГУ МВД РФ по Мордовии.

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Источник: гибдд.рф