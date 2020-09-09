В Ковылкинском районе пожар уничтожил сарай

В Ковылкинском районе произошел пожар, который уничтожил сарай.

Вечером 8 сентября на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре в населенном пункте Силикатный. Возле дома №6, расположенного по адресу – улица Заводская, загорелся сарай. Пламя полностью уничтожило постройку на площади, составляющей 80 квадратных метров.

По предварительной информации, во время данного пожара никто не пострадал.

Причина возгорания сарая в настоящее время устанавливается специалистами.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.

Ранее сообщалось о том, что в Торбеевском районе сгорел автомобиль.

Источник: 13.mchs.gov.ru