В Мордовии осужденным рассказали о лечении наркозависимости

С осужденными, отбывающими наказание в виде принудительных работ на участке, функционирующем в качестве исправительного центра при колонии-поселении №8 УФСИН РФ по Мордовии, врачом-психиатром-наркологом Вадимом Самылиным был проведен комплекс профилактических мероприятий.

С указанной категорией осужденных к принудительным работам было проведено психообразовательное занятие, посвященное принятию личной ответственности в ведении правильного образа жизни.

Кроме того, осужденным было рассказано о современных подходах к лечению наркотической зависимости в России и за рубежом.

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Источник: 13.fsin.su