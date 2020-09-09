В Мордовии сотрудники МЧС проводят беседы с детьми на противопожарную тематику

Сотрудники отдела надзорной деятельности и профилактической работы Ковылкинского, Кадошкинского и Инсарского районов на регулярной основе посещают образовательные учреждения, проводя беседы с детьми на противопожарную тематику.
В ходе уроков до детей доводятся правила пожарной безопасности при нахождении в школе, в быту, а также план действий в случае возникновения пожара и других ЧС.
Сотрудники МЧС также рассказывают ребятам о порядке и правилах пользования первичными средствами пожаротушения.
Особое внимание уделяется проведению дополнительного инструктажа с преподавательским составом.
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Источник: 13.mchs.gov.ru