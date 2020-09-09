В Мордовии разыскиваются очевидцы ДТП, в котором пострадали два ребенка

В Мордовии сотрудниками правоохранительных органов разыскиваются очевидцы ДТП, в результате которого пострадали два ребенка.

Указанное происшествие произошло вечером 26 июня нынешнего года на 275-м километре трассы, пролегающей между Нижним Новгородом и Саратовом. Водитель автомобиля марки ВАЗ-21093 не предоставил преимущество в движении автомобилю марки «Хонда», вследствие чего транспортные средства столкнулись.

В результате ДТП пострадали два ребенка.

Сотрудники правоохранительных органов просят очевидцев аварии сообщить все имеющиеся сведения по следующим телефонным номерам: 8(8342) 2-13-75, 8(8342) 29-90-91 или 02.

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Источник: 13.мвд.рф