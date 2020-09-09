В Саранске произошел пожар в жилом доме

В Саранске пожарные ликвидировали возгорание в жилом доме.

Утром 8 сентября на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре на улице Пионерской. Прибыв на место происшествия, пожарные обнаружили, что огонь вспыхнул в жилом доме №8. Пламя повредило потолок на площади 7 квадратных метров.

Какая-либо информация о пострадавших в результате данного происшествия не поступала.

Причина пожара в настоящее время устанавливается специалистами.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru