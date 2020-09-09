В Саранске вырос уровень безработицы

В Саранске было зафиксировано существенно увеличение уровня безработицы.

В настоящее время в городе насчитывается 7502 гражданина, у которых нет постоянного места работы. Данный показатель на 662,1% превышает тот уровень безработицы, который имел место годом ранее.

Уровень регистрируемой безработицы в Саранске составляет 4,3%.

Коэффициент напряженности на городском рынке труда равен 3,03%.

По информации, которая была опубликована пресс-службой администрации Саранска.

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Источник: adm-saransk.ru