В Саранске произошел пожар в подсобном помещении

В Саранске пожарные ликвидировали возгорание в подсобном помещении.

Вечером 8 сентября на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре в посёлке ТЭЦ-2. Огонь вспыхнул в строении № 25А, расположенном по адресу – улица Гайдара. Пламя уничтожило диван в подсобном помещении.

По предварительной информации, в результате данного пожара никто не пострадал.

Причина возгорания в настоящее время устанавливается специалистами.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ пол Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru