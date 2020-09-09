В Мордовии объявили оперативное предупреждение из-за пожарной опасности

В Мордовии было объявлено оперативное предупреждение из-за пожарной опасности.

В период с 10 по 13 сентября местами по республике (Темниковский и Теньгушевский районы) сохраняется чрезвычайная пожарная опасность лесов пятого класса горимости.

В нескольких районах республики (Чамзинский, Большеигнатовский, Дубенский, Ардатовский, Атяшевский, Большеберезниковский, Рузаевский, Лямбирский, Кочкуровский, Ромодановский, Старошайговский, Ичалковский районы) и Саранске с 10 по 13 сентября сохраняется высокая пожарная опасность лесов четвертого класса.

На территории Краснослободского района продолжает действовать особый противопожарный режим.

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Источник: 13.mchs.gov.ru