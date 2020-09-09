Житель Ардатовского района обвиняется в краже

В Ардатовском районе суд вынесет приговор в отношении пенсионера, который обвиняется в краже.

Сотрудниками правоохранительных органов было установлено, что ранним утром 65-летний житель села Баево на мотоблоке подъехал к пилораме, принадлежащей 41-летнему индивидуальному предпринимателю, и, воспользовавшись отсутствием замков, похитил коробку передач и топливный бак от грузовика. Похищенное имущество общей стоимостью 32,6 тыс. рублей полицейские обнаружили на придомовом участке пенсионера.

Материалы уголовного дела в отношении обвиняемого в настоящее время находятся на рассмотрении суда.

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Источник: 13.мвд.рф