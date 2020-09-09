Препараты, которые выпускает завод «Биохимик», рекомендованы для лечения COVID-19

Минздрав России выпустил очередную версию рекомендации по лечению коронавируса.

В обновленный список лекарственных средств вошли два препарата, которые выпускает завод «Биохимик», расположенный в Саранске. Соответствующую информацию сообщил региональный оперативный штаб.

В число рекомендованных лекарственных средств вошли выпускаемый в Саранске антибиотик «Азитромицин» и противовирусный препарат «Арепливир». Последний в июне получил временное регистрационное удостоверение.

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Источник: mordovmedia.ru