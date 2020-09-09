Два жителя Рузаевки повредили чужой автомобиль

В Рузаевке сотрудники Росгвардии задержали двух местных жителей, которые повредили чужой автомобиль.

На минувших выходных два жителя Рузаевки 32- и 33-летнего возраста повредили автомобиль марки ВАЗ-2110, припаркованный во дворе жилого дома. Мужчины прыгали на крыше и капоте транспортного средства. Владельцем машины является 18-летний парень.

Сотрудники Росгвардии задержали горожан, повредивших транспортное средство. Для выяснения обстоятельств случившегося мужчины были переданы представителям ОМВД России по Рузаевскому району.

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Источник: vk.com/rosgvard_mordovia