В Мордовии осужденный защитил дипломную работу

Осужденный, отбывающий наказание в исправительном учреждении №4 УФСИН РФ по Мордовии, защитил дипломную работу.

Геннадий Тремасов на протяжении всего курса обучения относился к образованию ответственно, выполнял творческие работы и сдавал экзамены вовремя и успешно.

Дипломная работа под названием «Экономическая эффективность деятельности как основа развития коммерческой организации» была выполнена и защищена на оценку «хорошо».

Осужденному была присвоена степень бакалавра.

По информации пресс-службы УФСИН РФ по Мордовии.

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Источник: 13.fsin.su