В Саранске осудили парня, до смерти избившего знакомого

В Саранске суд вынес приговор в отношении местного жителя, который до смерти избил своего знакомого.

В конце декабря прошлого года 23-летний житель Саранска, находясь в своей квартире, расположенной по адресу – улица Войнова, распивал спиртные напитки в компании нескольких знакомых и гражданской жены. В определенный момент владелец жилья попросил одного из собутыльников покинуть квартиру. Последний в ответ на это принялся оскорблять парня. Хозяин квартиры толкнул гостя, вследствие чего тот ударился головой о бетонную стену и упал. Затем владелец жилья нанес пострадавшему несколько ударов ногой в область головы. От полученных телесных повреждений собутыльник преступника скончался.

Решением суда в отношении 23-летнего жителя Саранска была избрана мера наказания в виде 7 лет лишения свободы.

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Источник: 13.мвд.рф