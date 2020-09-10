В Мордовии житель Нижегородской области убил парня

Сотрудники правоохранительных органов в Нижегородской области задержали парня, который подозревается в убийстве жителя Мордовии.

Известно, что 8 сентября 29-летний гражданин, проживающий в населенном пункте Новоселки Нижегородской области, находился в Теньгушевском районе. Парень гостил у 28-летнего жителя Мордовии. В определенный момент между гостем и владельцем жилья вспыхнула ссора. В процессе выяснения отношений житель Нижегородской области несколько раз ударил оппонента ножом. От полученных ранений пострадавший скончался.

Подозреваемый был задержан по месту жительства. В отношении парня было возбуждено уголовное дело.

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Источник: 13.мвд.рф