Безработный житель Ковылкино подозревается в краже

В Ковылкино сотрудниками правоохранительных органов был задержан 33-летний безработный местный житель, который подозревается в совершении кражи.

Стражами порядка было установлено, что 33-летний гражданин, идя по улице в ночное время суток, обратил внимание на автомобиль, внутри которого находились планшет, паспорт и видеорегистратор. Разбив окно, мужчина проник в салон транспортного средства и похитил оттуда перечисленные вещи. На следующий день гражданин отправился по указанному в паспорте пострадавшего месту регистрации. Подозреваемого встретила бабушка владельца документа. Мужчина сообщил старушке, что нашел паспорт на улице. Пенсионерка в качестве вознаграждения передала незнакомцу 1 тыс. рублей.

В отношении 33-летнего гражданина было возбуждено уголовное дело.

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Источник: 13.мвд.рф