Житель Рузаевки подозревается в краже велосипеда у соседки

В Рузаевке сотрудники полиции задержали местного жителя, который подозревается в краже велосипеда у своей соседки.

На днях 48-летний безработный житель Рузаевки воспользовался оставленным без присмотра велосипедом, принадлежащим его 43-летней соседке, чтобы съездить в магазин за спиртным. Изначально мужчина намеревался вернуть транспортное средство, но в определенный момент решил спрятать велосипед в укромное место, где его со временем обнаружили полицейские.

Житель Рузаевки был привлечен к уголовной ответственности.

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Источник: 13.мвд.рф