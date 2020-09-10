Полицейские изъяли марихуану у 18-летнего жителя Мордовии

В Мордовии сотрудники правоохранительных органов изъяли марихуану у 18-летнего молодого человека.

В Ромоданово стражами порядка был задержан 18-летний житель села Белозерье, являющийся студентом техникума, в ходе личного досмотра которого была обнаружена и изъята марихуана массой 9,4 г. Парень пояснил, что сорвал растение в одном из районов республики и высушил для личного потребления.

Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело в отношении молодого человека.

По информации пресс-службы ГУ МВД РФ по Мордовии.

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Источник: 13.мвд.рф