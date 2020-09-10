Жительница Саранска расплатилась за покупку бытовой техники фальшивыми деньгами

В дежурную часть ОП №1 УМВД России по Саранску недавно поступило сообщение от сотрудника банка о том, что при пересчете выручки, поступившей из магазина бытовой техники, расположенного в Ленинском районе города, было обнаружена поддельная денежная купюра номиналом 5 тыс. рублей.

Было установлено, что указанной купюрой за покупку холодильника и стиральной машины расплатилась жительница Саранска. Горожанка пояснила, что деньги она взяла из своих накоплений, которые откладывала с заработной платы на протяжении года. Наличные женщина снимала с банкоматов, расположенных в Саранске.

Стражи порядка возбудили уголовное дело по данному факту.

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Источник: 13.мвд.рф