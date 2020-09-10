В учебных заведениях Темниковского и Теньгушевского районов прошла «Неделя безопасности», в рамках которой сотрудниками ГИБДД совместно с представителями МЧС были проведены открытые уроки по ОБЖ.

На указанных уроках до школьников были доведены основные правила безопасности в различных ситуациях.

В ходе проведения занятий учащимся средней школы сотрудники ОГИБДД ММО МВД России «Темниковский» рассказали о ситуации с дорожно-транспортным травматизмом на территории района, обозначив наиболее проблемные моменты, в том числе касающиеся вопросов безопасности детей на дорогах.

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Источник: 13.мвд.рф