Житель Краснослободского района обвиняется в серии краж

В Краснослободском районе суд вынесет приговор в отношении 54-летнего местного жителя, который подозревается в совершении нескольких краж.

Сотрудниками следственных органов было установлено, что в период с апреля по май нынешнего года 54-летний житель указанного района, разбивая окна и взламывая дверные замки, проникал в дачные и жилые дома, откуда похищал изделия из металла, одежду и продукты. Была установлена причастность мужчины к пяти кражам. Общая сумма ущерба составила порядка 40 тыс. рублей. Часть похищенного имущества гражданин обменивал на спиртные напитки, часть сдавал в пункт приема металла, а некоторые вещи прятал вне своего дома, предполагая позже использовать их в личных целях.

Материалы уголовного дела в отношении обвиняемого в настоящее время находятся на рассмотрении суда.

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Источник: 13.мвд.рф