В Мордовии мошенники оставили жителя Пензенской области без интима и денег

В Мордовии 20-летний житель Пензенской области был ограблен неизвестными мошенниками.

Некоторое время назад в дежурную часть ОМВД РФ по Рузаевскому району обратился 20-летний житель Пензенской области, который сообщил, что на одном из участков трассы, соединяющей Нижний Новгород и Саратов, где он припарковал свой автомобиль, два неизвестных гражданина, угрожая жестокой физической расправой, похитили у него 10 тыс. рублей.

Стражи порядка выяснили, что на самом деле заявитель остался без указанной суммы при других обстоятельствах. Молодой человек на одном из сайтов нашел объявление о предоставлении интимных услуг. Парень связался с автором данной публикации. Последний сообщил, что девушка выедет для предоставления упомянутых услуг только после перечисления клиентом предоплаты. Молодой человек перечислил на указанный собеседником банковский счет 3 тыс. рублей. Затем незнакомец заявил, что платеж якобы не прошел, вследствие чего операцию нужно повторить. В итоге житель Пензенской области перечислил мошенникам 10 тыс. рублей, но желаемые услуги ему так никто и не предоставил.

В настоящее время представители правоохранительных органов проводят проверку по данному факту.

Также читайте о том, что житель Краснослободского района обвиняется в серии краж.

Источник: 13.мвд.рф