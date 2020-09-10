В Саранске водитель мотоблока сбил мужчину

В Саранске пенсионер был сбит мотоблоком.

Происшествие произошло утром 9 сентября на территории села Зыково. На улице Советской 68-летний водитель мотоблока, двигаясь по асфальтированному участку местности, совершил наезд на 70-летнего пенсионера, который стоял возле своего дома.

Пострадавшему понадобилась медицинская помощь.

По информации отделения пропаганды БДД УГИБДД ГУ МВД РФ по Мордовии.

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Источник: гибдд.рф