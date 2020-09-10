В Торбеевском районе в результате ДТП пострадали два человека

В Торбеевском районе произошло ДТП с участием двух иномарок, в результате которого пострадали два человека.

Происшествие произошло утром 9 сентября на 18-м километре дороги, пролегающей между Саранском и федеральной трассой М-5 «Урал». По предварительной информации, 38-летний гражданин, находившийся за рулем автомобиля марки «Ситроен», на перекрестке не предоставил преимущество в движении автомобилю марки «Хендай», в результате чего транспортные средства столкнулись.

Пострадали водитель «Хендай» и его 29-летняя пассажирка. Участники ДТП доставлялись в больницу, где им была оказана необходимая медицинская помощь.

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Источник: гибдд.рф