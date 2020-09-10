Житель Мордовии из-за обиды решил оклеветать сына бывшей жены

В Атяшевском районе сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело в отношении 51-летнего безработного местного жителя, который подозревается в ложном доносе.

Некоторое время назад указанный гражданин пришел домой к своей бывшей жене. В компании последней и её сына от другого брака мужчина распивал спиртные напитки. В ходе попойки гость проявлял к женщине излишнее внимание. Сыну гражданки это не понравилось, вследствие чего вспыхнула ссора. После завершения словесной перепалки 51-летний мужчина ушел домой. Гражданин пребывал в состоянии алкогольного опьянения. По дороге мужчина упал, по причине чего получил травмы. Затем гражданин, желая отомстить сыну бывшей жены за ссору, обратился в полицию с заявлением о том, что последний его избил. Стражи порядка выяснили, что мужчина лжет.

В отношении 51-летнего гражданина было возбуждено уголовное дело.

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Источник: 13.мвд.рф