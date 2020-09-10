В селе Татарская Тавла появится новый фельдшерско-акушерский пункт

В селе Татарская Тавла, где проживают около 800 человек, ведется подготовка к возведению нового здания фельдшерско-акушерского пункта.

По словам главы указанного сельского поселения Рафика Абузярова, строители приступят к установке фундаментных свай после 15 сентября. Модульный ФАП будет соседствовать рядом со школой и клубом. Все работы должны завершиться до конца октября.

Работы будут проведены в рамках реализации национального проекта под названием «Здравоохранение».

По информации, которая была опубликована пресс-службой правительства Мордовии.

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Источник: e-mordovia.ru