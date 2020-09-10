В Мордовии продолжается акция под названием «Гражданский мониторинг»

Представитель общественности Александр Аносов провел проверку участкового пункта полиции №2 отдела полиции №4 УМВД России по Саранску.

Общественник осмотрел помещения, обустроенные для ожидания и приема граждан, комнаты для приема заявлений и обращений граждан, санитарные условия.

Александр Аносов также проверил наличие информационных стендов, актуальность размещенной информации, наличие сведений о телефоне доверия, контактных данных государственных и общественных организаций, защищающих права граждан.

По информации пресс-службы ГУ МВД РФ по Мордовии.

Также читайте о том, что в учебных заведениях Темниковского и Теньгушевского районов прошла «Неделя безопасности».

Источник: 13.мвд.рф