В рамках 30-летия МЧС России и месячника пожарной безопасности в Мордовии началась акция «Дети против пожаров».

Сотрудники МЧС России, работники ВДПО и школьники провели профилактическое мероприятие в Ленинском районе Саранска.

Участники акции раздавали гражданам памятки о мерах пожарной безопасности и рассказывали о необходимости установки автоматических пожарных извещателей.

Дети на своем примере показывали взрослым, насколько важно знать правила пожарной безопасности и уметь пользоваться первичными средствами пожаротушения.

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Источник: 13.mchs.gov.ru