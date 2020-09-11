Учебный центр УФСИН РФ по Мордовии открыл двери новым учебным группам

В межрегиональном учебном центре УФСИН РФ по Мордовии было организовано обучение по программе профессионального обучения граждан, впервые принятых на службу в уголовно-исполнительную систему России на должности среднего и старшего начальствующего состава.

Группа укомплектована сотрудниками УФСИН РФ по Мордовии, Пензенской и Ульяновской областям.

Перед началом занятий руководством учебного центра было проведено организационное собрание, на котором был представлен командно-преподавательский состав.

На строевом смотре был проверен внешний вид слушателей, наличие служебных удостоверений, проведен инструктаж о правилах ношения форменной одежды, даны азы строевой подготовки.

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Источник: 13.fsin.su