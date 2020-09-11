Заместитель прокурора Мордовии провел проверку следственного изолятора

Заместитель прокурора Мордовии Леонид Перескоков провел проверку следственного изолятора №2 УФСИН РФ по Мордовии.

Заместитель прокурора республики ознакомился с условиями содержания в следственном изоляторе подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений, осужденных.

Леонид Перескоков посетил камеры содержания упомянутых лиц, штрафные помещения, медицинскую часть, столовую, общежитие отряда осужденных, оставленных для выполнения работ по хозяйственному обслуживанию.

Особое внимание во время проверки уделялось вопросам исполнения режимных требований, материально-бытового и медицинского обеспечения подозреваемых, обвиняемых и осужденных, другим вопросам, затрагивающим права и законные интересы данных лиц.

Кроме того, был проведен прием подозреваемых, обвиняемых и осужденных по личным вопросам.

Также читайте о том, что учебный центр УФСИН РФ по Мордовии открыл двери новым учебным группам.

Источник: 13.fsin.su