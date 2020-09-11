В одной из колоний Мордовии прошла выставка «Осенние фантазии»

В исправительной колонии №13 УФСИН РФ по Мордовии прошла выставка под названием «Осенние фантазии».

Для изготовления поделок женщины использовали фрукты, овощи, листья, траву. Тыквы были украшены с помощью техники карвинг, представляющей собой искусство художественной резки по овощам и фруктам.

Рассматриваемый конкурс проводился с целью передачи и накопления опыта эстетического отношения к миру, формирования экологической культуры, воспитания духовно богатой личности.

По информации пресс-службы УФСИН РФ по Мордовии.

Также читайте о том, что заместитель прокурора Мордовии провел проверку следственного изолятора.

Источник: 13.fsin.su