В Саранске загорелся автомобиль

В Саранске произошло возгорание автомобиля.

Происшествие произошло ранним утром 11 сентября на пересечении улицы Васенко и проспекта Ленина. На ходу загорелся автомобиль, марка которого не сообщается.

По предварительной информации, в результате данного пожара никто не пострадал.

В настоящее время специалисты выясняют, что стало причиной возгорания транспортного средства.

Сотрудники МЧС призывают граждан соблюдать правила пожарной безопасности.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru