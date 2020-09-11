В Мордовии произошло трагическое происшествие на железной дороге

В Ичалковском районе под колёсами поезда погиб мужчина.

Как сообщает газета «Земля и люди», трагическое происшествие произошло утром 2 сентября на перегоне между Атьмой и Оброчным, неподалеку от деревни Атманка.

По предварительной информации, машинист, подъезжая к остановочному пункту 82-й километр, заметил на краю пассажирской платформы лежащего мужчину, после чего подал сигнал. Затем гражданин перевернулся и упал между платформой и рельсами. Личность погибшего не сообщается.

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Источник: vk.com/land_ichalki