В здании УГИБДД МВД по Мордовии прошли пожарно-тактические учения

Были проведены пожарно-тактические учения в здании УГИБДД МВД по Мордовии.

Легенда учений гласила, что в результате короткого замыкания электропроводки произошло возгорание на третьем этаже здания. Сработала пожарная сигнализация. Сотрудники начали самостоятельно покидать помещение, но два человека не смогли выйти на улицу. Их поисками в первоочередном порядке занялись прибывшие на вызов подразделения МЧС России. После обнаружения условные пострадавшие были выведены в специальных устройствах на свежий воздух. Одного из указанных граждан пришлось эвакуировать с помощью автолестницы через окно.

Также в рамках учений пожарными было организовано профилактическое мероприятие, на котором было показано, как действовать в случае возгорания автомобиля.

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Источник: 13.mchs.gov.ru