Неизвестный мошенник ограбил медсестру из Саранска

В Саранске медсестра была ограблена неизвестным мошенником.

Некоторое время назад 50-летней жительнице Саранска, которая работает медсестрой, позвонил неизвестный гражданин, представившийся сотрудником службы безопасности банка. Незнакомец заявил, что некие преступники пытаются похитить денежные средства с банковской карты горожанки, а также оформить на её имя кредит. Затем женщина, действуя по указаниям якобы работника банка, с целью защиты своих денег платежами в трех разных терминалах перевела на счета, указанные незнакомцем, около 260 тыс. рублей. После этого мошенник перестал выходить на связь.

Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело по данному факту.

Также читайте о том, что в Мордовии мошенники оставили жителя Пензенской области без интима и денег.

Источник: 13.мвд.рф