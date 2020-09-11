В Саранске разыскивается женщина, подозреваемая в совершении преступления

В Саранске сотрудниками правоохранительных органов разыскивается женщина, которая подозревается в совершении преступления.

К какому именно противоправному деянию причастна разыскиваемая гражданка, не уточняется. На вид подозреваемой 30 лет. Женщина имеет плотное телосложение. Рост гражданки составляет 175 см. Женщина имеет русые волосы средней длины.

Все, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемой гражданки, могут сообщить необходимые сведения по следующим телефонным номерам: 89271896447 или 102.

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Источник: 13.мвд.рф