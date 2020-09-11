В Торбеево два работника мясоперерабатывающего предприятия пойдут под суд за кражу куриного филе

В Торбеево суд вынесет приговор в отношении двух работников мясоперерабатывающего предприятия, которые украли куриное филе.

Сотрудниками правоохранительных органов было установлено, что один из указанных граждан забрал коробки с куриным филе и передал их своему коллеге. Последние вывез коробки на тачке для сбора мусора и положил в кузов мусоровоза, пояснив водителю, что это отходы для собак. Также мужчина попросил автомобилиста по пути передать их своей жене, которая будет ждать его в селе Никольское. В пути водитель самосвала был остановлен инспектором ДПС. В ходе проверки выяснилось, что в коробках находится куриное филе массой 20 кг. Сопроводительные документы на продукцию отсутствовали. Ущерб, который был причинен предприятию, составил 3 тыс. рублей.

Материалы уголовного дела в отношении работников мясоперерабатывающего предприятия находятся на рассмотрении суда.

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Источник: 13.мвд.рф