Житель Ельников подозревается в краже двигателей

В Ельниках сотрудники правоохранительных органов задержали местного жителя, который подозревается в краже имущества с пилорамы.

Стражами порядка было установлено, что 43-летний ранее судимый житель указанного населенного пункта, отогнув доски, из которых были сложены стены пилорамы, проник в помещение, где найденным гаечным ключом отвинтил находившиеся там электродвигатели и забрал их. За два дня мужчина похитил шесть моторов общей стоимостью около 12 тыс. рублей. Украденные двигатели гражданин разобрал и сдал в пункт приема металла.

В отношении 43-летнего мужчины было возбуждено уголовное дело.

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Источник: 13.мвд.рф