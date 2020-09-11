Мордовия получила большую партию медицинских масок из Китая

В рамках сотрудничества Мордовии с китайской провинцией Хунань в Рузаевскую ЦРБ поступила большая партия средств индивидуальной защиты.

Медики получили 10 тысяч медицинских масок. В письме в адрес правительства Мордовия губернатор провинции Хунань Сюй Дачжэ подчеркнул важность взаимной поддержки в этот сложный период.

Рузаевские врачи выразили благодарность Китаю за поддержку, оказанную в рамках существующего механизма сотрудничества в экономической и гуманитарных областях ПФО и КНР (формат «Волга-Янцзы»).

По информации пресс-службы правительства Мордовии.

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Источник: e-mordovia.ru