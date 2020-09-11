В Мордовии подорожало детское питание

В Мордовии было зафиксировано увеличение стоимости детского питания.

Сухие молочные смеси прибавили в цене 11,92 рубля за килограмм, мясные консервы для детей подорожали на 4,49 рубля за килограмм.

Также в республике на 4,89 рубля увеличилась стоимость килограмма сливочного масла, на 2,59 рубя подорожал черный чай, свинина прибавила в цене 1,46 рубля, вареная колбаса стала дороже на 1,09 рубля.

Подешевели свежие помидоры, стоимость килограмма снизилась за неделю на 4,91 рубля. Килограмм яблок подешевел на 3,05 рубля, гречка стала дешевле на 1,13 рубля. Стоимость моркови снизилась на 1,02 рубля. Картофель подешевел на 1 рубль.

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Источник: info-rm.com