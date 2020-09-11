Мордовия оказалась в числе регионов России с самой низкой рождаемостью

Мордовия оказалась в списке регионов России, в которых имеет место наиболее низкий показатель рождаемости.

Федеральная служба государственной статистики сообщает, что самые большие показатели рождаемости по итогам первой половины нынешнего года были зафиксированы в Чечне, Ненецком автономном округе, а также Тыве, Ингушетии и Дагестане.

Наименьшее количество детей в первом полугодии родилось в Мордовии, Тульской, Владимирской, Ленинградской и Смоленской областях.

Стоит отметить, что снижение показателя рождаемости наблюдается в большей части регионов России. В первой половине нынешнего года было зарегистрировано на 6% новорожденных меньше, чем годом ранее.

Также читайте о том, что в Мордовии подорожало детское питание.

Источник: info-rm.com