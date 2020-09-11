Житель Саранска подозревается в краже кошелька

В Саранске сотрудники правоохранительных органов задержали местного жителя, который подозревается в краже кошелька.

Стражами порядка было установлено, что 53-летний житель Саранска, находясь в одном из магазинов города, похитил оставленный на стеллаже кошелек, принадлежащий 29-летнему парню, который в момент преступления выбирал товар.

Спустя некоторое время горожанин был задержан. Из украденных денег мужчина успел потратить только 5 тыс. рублей. Всего в кошельке было 23 тыс. рублей. В отношении горожанина было возбуждено уголовное дело по статье о краже.

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Источник: 13.мвд.рф