В Мордовии сотрудники ГИБДД проводят мероприятие «Перевозчик»

В Мордовии сегодня, 11 сентября, сотрудники Госавтоинспекции проводят оперативно-профилактическое мероприятие под названием «Перевозчик».

Указанное мероприятие направлено на снижение уровня аварийности на общественном транспорте, обеспечение законности при осуществлении пассажирских перевозок автобусами.

Активизирована проверка пассажирских автотранспортных предприятий и индивидуальных предпринимателей, выполняющих перевозки пассажиров.

По информации пресс-службы ГУ МВД РФ по Мордовии.

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Источник: 13.мвд.рф