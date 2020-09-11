В Мордовии сотрудники ГИБДД проводят мероприятие «Перевозчик»

В Мордовии сегодня, 11 сентября, сотрудники Госавтоинспекции проводят оперативно-профилактическое мероприятие под названием «Перевозчик».
Указанное мероприятие направлено на снижение уровня аварийности на общественном транспорте, обеспечение законности при осуществлении пассажирских перевозок автобусами.
Активизирована проверка пассажирских автотранспортных предприятий и индивидуальных предпринимателей, выполняющих перевозки пассажиров.
По информации пресс-службы ГУ МВД РФ по Мордовии.
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Источник: 13.мвд.рф