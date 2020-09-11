В Саранске продолжается дезинфекция придомовых территорий

В Ленинском районе Саранска 10 сентября была проведена обработка придомовых территорий, входных групп домов, игровых элементов детских площадок и лавочек.

Работы проводились во дворах многоквартирных домов №№14, 12/3, 12/2 и 12/1 по улице Б. Хмельницкого, №№6, 8, 10, 34 и 13, 15 по ул. Рабочей, №№22/1, 22/2, 22/3, 22/4, 20, 18, 16 и 14 по улице Крупской.

В состав дезинфекционных групп вошли сотрудники МП «Спецавтохозяйство Саранское» и управляющей компании «Домоуправление N23».

Для проведения дезинфекции использовался гипохлорит кальция.

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Источник: adm-saransk.ru