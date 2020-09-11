В Саранске водитель легковушки сбил мужчину на пешеходном переходе

В Саранске 40-летний мужчина попал под колёса легкового автомобиля на пешеходном переходе.

Происшествие произошло днём 10 сентября на территории Ленинского района города. На улице Рабочей 37-летний водитель легкового автомобиля марки ВАЗ-21093, проявив невнимательность, совершил наезд на 40-летнего мужчину, пересекавшего проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

Пострадавший доставлялся в одну из больниц города.

В отношении водителя легковушки были составлены административные материалы.

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Источник: гибдд.рф