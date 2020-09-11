В Саранске пьяный автомобилист устроил ДТП, в котором сам же и пострадал

В Саранске по вине пьяного автомобилиста произошло ДТП.

Указанный инцидент произошел днём 10 сентября в посёлке Ялга. На улице Пионерской 49-летний гражданин, находившийся за рулем легкового автомобиля марки «Лада-Приора» в состоянии алкогольного опьянения, не предоставил преимущество в движении грузовику марки «Луидор», в результате чего транспортные средства столкнулись.

Телесные повреждения получил водитель легковушки. Мужчина доставлялся в одну из больниц города.

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Источник: гибдд.рф