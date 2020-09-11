В Мордовии сотрудники ГИБДД задержали пьяного водителя иномарки

В Мордовии сотрудниками Госавтоинспекции был задержан пьяный водитель иномарки.

В ночь на 10 сентября на 5-м километре дороги, пролегающей между посёлком Комсомольский и трассой, соединяющей Саранск и Ульяновск, сотрудники ДПС ОГИБДД ММО МВД России «Чамзинский» остановили автомобиль марки «Ауди». За рулем транспортного средства находился 32-летний гражданин, который пребывал в состоянии алкогольного опьянения.

Ранее указанный автомобилист уже привлекался к ответственности из-за аналогичного нарушения.

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Источник: гибдд.рф