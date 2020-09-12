В Саранске ограничили движение транспортных средств по проспекту 70 лет Октября

В Саранске было ограничено движение транспортных средств по проспекту 70 лет Октября.

Указанное ограничение, начавшее действовать в 08:00 12 сентября, будет снято в 24:00 20 сентября. Движение и стоянка транспортных средств были ограничены на участке упомянутого проспекта, пролегающем от улицы Севастопольской до улицы Косарева.

Исключение составляют спецмашины (полиции, скорой помощи, пожарной охраны) и общественный транспорт.

Причиной введения рассматриваемого ограничения является ремонт дороги.

По информации пресс-службы администрации Саранска.

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Источник: adm-saransk.ru