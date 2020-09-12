В Саранске были внесены изменения в работу общественного транспорта

Из-за аварийных ремонтных работ кабельных сетей МП «Горэлектротранс» 12 сентября были внесены временные изменения в работу некоторых маршрутов общественного транспорта.

Перевозка пассажиров по троллейбусным маршрутам №№ 5 и 10 будет осуществляться автобусами по существующим маршрутам.

Работа троллейбусного маршрута № 15 будет временно приостановлена. Вместо этого усилится работа автобусного маршрута № 20.

Перевозка пассажиров по автобусному маршруту № 6 будет осуществляться троллейбусами, которые проследуют по ул. Коммунистической и ул. Гагарина. Движение этого маршрута через остановки «Универсам» и «Театр «Крошка» осуществляться не будет.

Работа автобусного маршрута № 14 будет временно приостановлена. На троллейбусном маршруте № 3 будет увеличено количество подвижного состава.

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Источник: adm-saransk.ru